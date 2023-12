In der Zeit zwischen Freitag, den 03.11.2023, 15:00 Uhr und Sonntag, den 05.11.2023, 12:50 Uhr kam es in dem Neuwieder Stadtteil Block zu einem Diebstahl aus einem auf der Straße geparkten Auto.

Neuwied (ots) - Die unbekannten Täter schlugen hierbei gewaltsam eine Fensterscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine in dem Fahrzeug befindliche Geldbörse, in der sich mehrere EC-Karten befanden.



Daraufhin kam es am frühen Morgen des 05.11.2023 im Zeitraum zwischen 02:54 und 02:55 Uhr zu insgesamt drei unberechtigten Abbuchungen mit den entwendeten EC-Karten bei einem Automatenkiosk in der Neuwieder Innenstadt.



Ausweislich der Videoaufzeichnungen aus besagtem Automatenkiosk handelt es sich bei dem Verwender der EC-Karten um eine männliche Person, die von einer weiblichen Person begleitet wurde. Der genaue Tatbeitrag der weiblichen Person ist noch nicht vollumfänglich ermittelt. Lichtbilder der beiden Personen sind in unserem Fahndungsportal einzusehen:



https://s.rlp.de/JtfEs



Zeugenhinweise zur Identität der Beschuldigten nimmt die Kriminalinspektion Neuwied entgegen: kineuwied@polizei.rlp.de; 02631-878-0.