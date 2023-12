Bereits am Montag, den 14.08.2023 um 12:40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Kapelle des evangelischen Stift Krankenhauses in der Johannes-Müller-Straße 7 in Koblenz mehrere sakrale Gegenstände.

Koblenz (ots) - Bei diesen handelte es sich um einen silbernen Kelch mit Deckel, einen silbernen Hostienbehälter sowie zwei Pyxiden. Der hierbei entstandene Schaden kann auf insgesamt etwa 5.000 Euro beziffert werden. Beim Betreten bzw. Verlassen der Kapelle konnte der Täter durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden.



Lichtbilder des unbekannten Täters sind in unserem Fahndungsportal hinterlegt:



https://s.rlp.de/6k4Z3



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261-921-56300 oder per E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.