Am Dienstag, den 24.10.2023 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Drogeriemarkt Müller am Altlöhrtor in Koblenz.

Koblenz (ots) - Die zwei unbekannten männlichen Täter entwendeten dort insgesamt drei Parfüme im Wert von etwa 900 Euro.



Lichtbilder der Täter sind in unserem Fahndungsportal hinterlegt:



https://s.rlp.de/I5c6Z



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261 92156-300 oder an jede andere Polizeidienststelle.