Die Polizeiinspektion Lahnstein steht ab heute unter neuer Leitung.

Lahnstein (ots) - EPHK Jürgen Marx verlässt nach vielen Jahren die Dienststellenleitung und übergibt das Zepter an seine Nachfolgerin, Frau PHK'in Caroline Fachinger.

Wenngleich Marx erst im Juli 2024 in seinen Ruhestand geht, wird er ab Dezember 2023 seine noch vorhandenen Urlaubstage und Überstunden bis zur Pension zum größten Teil abbauen. Offiziell bleibt er dem Polizeipräsidium Koblenz bis dahin aber noch erhalten.



PHK'in Fachinger ist in Lahnstein ebenfalls keine Unbekannte - so war sie bereits vor einigen Jahren dort als Dienstgruppenleiterin tätig. Zuletzt leitete sie die Lagezentrale im Polizeipräsidium Koblenz.



"Ich freue mich auf eine neue Herausforderung", so Polizeihauptkommissarin Fachinger.



Der offizielle Festakt zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Lahnstein wird im kommenden Jahr vollzogen.

Hierzu wird eine gesonderte Einladung erfolgen.