Am heutigen Donnerstag, 07.12.2023, kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kettenbrückstraße in Nassau.

Koblenz (ots) - Eine ca. 25 bis 30-jährige Frau mit schwarzem Zopf betrat den Laden und stieß die Angestellte zur Seite. Anschließend griff die Täterin in die Kasse und entnahm eine nicht bekannte Summe Bargeld.

Daraufhin verließ sie den Kiosk und stieg auf der Beifahrerseite eines silbergrauen Pkw mit ausländischem, vermutlich französischem Kennzeichen ein.

Am Steuer soll sich eine männliche Person befunden haben.

Der Pkw entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet großräumig nach dem flüchtigen Auto.



Es wird nachberichtet, von Nachfragen bitten wir zunächst abzusehen.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur unter 02602/ 9226-0 in Verbindung zu setzen.