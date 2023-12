Innerhalb einer Woche im Oktober konnte die Koblenzer Polizei erneut auf die Zivilcourage vierer Bürger bauen.

Koblenz (ots) - Heute wurden diese im Polizeipräsidium Koblenz für ihre besondere Leistung geehrt.



Am 12.10.2023 versuchte eine junge Dame über das Geländer der Koblenzer Fußgängerbrücke oberhalb der B9 zu klettern und dort herunter zu springen. Als die 48-jährigen Koblenzer Naceur B Chedli Gheribi und Lassaad Essid sowie der 42-jährige Mayener Adel Hezzi dies wahrnahmen, zögerten Sie nicht und hinderten die junge Frau aktiv an dem Herunterspringen.



Ihrem schnellen und mutigen Einschreiten ist es zu verdanken, dass der Dame geholfen und wahrscheinlich das Leben gerettet wurde.



Einige Tage später, am 18.10.2023, kam es in Koblenz zu einem Ladendiebstahl. Der Beschuldigte entfernte sich danach fußläufig und wurde von den Ladendetektiven verfolgt. Der 19-jährige Manuel Lutsch aus Eichen bemerkte dies, zögerte keine Sekunde, stellte sich dem flüchtigen Dieb in den Weg und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dank seiner Hilfe konnte der Beschuldigte identifiziert und zur Verantwortung für diese Straftat herangezogen werden.



Für diese geleistete Zivilcourage überreichte der Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1, Polizeioberrat Eduard Schaab, im Namen des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron, den Herren eine Bürgerurkunde und sprach ihnen einen ganz besonderen Dank aus.