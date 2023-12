(Oppenheim) Seit dem Abend des 27.12.2023 wird der 83-jährige Walter RITTER vermisst.

Oppenheim (ots) - Er befand sich bis zu diesem Zeitpunkt an seiner Wohnanschrift in Oppenheim, wo er gegen 10:00 Uhr letztmalig gesehen wurde. Ein telefonischer Kontakt bestand letztmalig am 27.12.2023 gegen 16:00 Uhr. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Herr RITTER nicht aufgefunden werden.



Herr RITTER ist etwa 1,75 cm groß, hat weiße - kurze Haare, auffällige hellblaue Augen, trägt eine randlose Brille und hat eine sehr hagere Statur.



Herr RITTER leidet an beginnender Demenz, körperlich ist er jedoch in einem guten Zustand. Ein Fahrzeug führt er nicht mit sich, ist jedoch mit dem ÖPNV sehr vertraut. Herr RITTER könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Falls Sie den Mann gesehen haben oder seinen Aufenthaltsort kennen, wenden Sie sich bitte an die Notrufnummer 110, an den Kriminaldauerdienst Mainz (Tel.: 06131 653630) oder an jede andere Polizeidienststelle.