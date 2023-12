Aufgrund angekündigter Versammlungen in Form von Aufzügen und Kundgebungen wird es in den Morgenstunden des Freitags zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Dienstgebiet des PP Mainz kommen.

Mainz - Rheinland-Pfalz (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden Land- und Bundesstraßen, möglicherweise auch innerstädtische Bereiche und Brücken über die Landesgrenze von den demonstrativen Ereignissen betroffen sein.

Durch die Nutzung der außerörtlichen Straßen kann es zu Behinderungen der Auf- und Abfahrten der Autobahnen, insbesondere bei der A60 und der A63 kommen, so dass auch der Verkehr dort, durch Rückstaus an den Anschlusstellen, erheblich betroffen sein könnte.



Die Polizei wird mit Einsatzmaßnahmen die Versammlungen begleiten und bei Gefahrenlagen tätig werden. Dennoch bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer besonders rücksichtsvoll und vorsichtig sowie mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren und Verständnis für die Wahrnehmung der grundgesetzlich geschützten Versammlungsfreiheit der Teilnehmenden aufzubringen. Verkehrsbehinderungen werden nicht zu verhindern sein, so dass Fahrten mit größerem Zeitansatz geplant oder darauf verzichtet werden sollte.



Ähnliche Ereignisse können auch in weiteren Bereichen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsbehinderungen führen. Kurzfristige Informationen können durch den Verkehrswarnfunk oder in Maps-Anwendungen unter der Rubrik "Verkehrslage" erlangt werden.