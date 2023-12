Die Witterungsverhältnisse sorgten am Montag, 04.12.2023 ab ca. 12 Uhr für schwierige Verkehrsbedingungen.

Mainz (ots) - Trotz zahlreicher Warnungen davor, kam es in dem Zeitraum von 12 Uhr mittags bis 24 Uhr zu insgesamt 179 Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mainz. Dazu gehören neben der Landeshauptstadt Mainz auch die Stadt Worms, die Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach, sowie Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises Birkenfeld.



Bei acht dieser Unfälle wurden nach derzeitigem Kenntnisstand Personen leicht verletzt. In acht Fällen flüchteten die Fahrer.



Im Stadtgebiet Mainz wurden der Polizei 22 Unfälle gemeldet. In keinem Fall wurde jemand dabei verletzt. Neun Unfälle wurden auf den Autobahnen A60, A61, A63, A643 registriert. Die weiteren Unfälle fanden im gesamten Dienstgebiet statt.



Siehe auch die Pressemitteilungen weiterer Dienststellen des PP Mainz und der Feuerwehr Mainz.



