Am gestrigen Vormittag kam es im Zeitraum von ca. 7 Uhr bis 14 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Aubachstraße.

Mainz (ots) - In Abwesenheit der Bewohner gelangten der oder die Täter über ein straßenabgewandtes Fenster in 1,80 m Höhe welches sie zuvor aufgehebelt hatten,in das Haus. Sie durchsuchten das Anwesen und entwendeten Bargeld und Schmuckgegenstände.



Wenn sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633.



Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

über Präventionsmaßnahmen zum Thema Einbruchsschutz.