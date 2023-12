Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen vermeintlichen Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens.

Essenheim (ots) - Bei einem 59-jährigen Mann aus Essenheim klingelte gegen 17:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Er verlangte im weiteren Gesprächsverlauf eine Unterschrift von dem Essenheimer, welcher ihm diese verweigerte und ihn im Anschluss von seinem Grundstück verwies. Beim Verlassen zog der vermeintliche Vertreter daraufhin ein Pfefferspray aus seine Tasche und sprühte dem 59-Jährigen damit ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.