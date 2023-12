Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr - 23:55 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Franziskanerstraße.

Mainz - Altstadt (ots) - Als der 28-jährige Mieter wieder nach Hause kam, stelle er fest, dass die Wohnräume durchwühlt und Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe sowie eine hochwertige Armbanduhr entwendet wurden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die zwischen 10 und 24 Uhr im o.g. Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wenden sie sich in diesem Fall an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633.