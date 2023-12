Als eine Verkäuferin eines Schuhgeschäfts in der Mainzer Innenstadt am Montag gegen 11:45 Uhr auf das Geräusch des Warensicherungssystems am Ausgang aufmerksam wurde, konnte sie anfänglich die Ursache dafür nicht feststellen.

Mainz - Altstadt (ots) - Durch einen Zeugen wurde sie jedoch auf eine weggehende Frau aufmerksam gemacht.

Die Mitarbeiterin des Geschäfts lief der Frau nach, welche zwei Schuhkartons des Geschäfts bei sich hatte. Sie sprach die Frau an, woraufhin diese verständnislos reagierte und die Rückgabe der Schuhe verwehrte. Es kam zum Gerangel zwischen den Frauen, wobei die Mitarbeiterin stürzte und sich leicht verletzte. Die tatverdächtige Frau konnte flüchten, lies die Schuhkartons allerdings zurück.



Da die Schuhverkäuferin gegenüber der Polizei eine genaue Personenbeschreibung abgeben konnte, wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche zur Feststellung der 27-jährigen Frau aus Mannheim führten.

Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.

.