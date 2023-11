Immer wieder kommt es in Mainz bei älteren Mitbürgern zu Anrufen von angeblichen Enkeln oder falschen Polizeibeamten.

Mainz-Altstadt (ots) - Durch diese Masche versuchen die Täter, die Senioren zur Zahlung möglichst hoher Geldbeträge zu bringen.



Aus diesem Grund wurden am vergangenen Montagnachmittag insgesamt fünf Altenheime im Bereich der Mainzer Altstadt, Oberstadt und Mainz Laubenheim von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 1 besucht.



Hierbei wurden Tischaufsteller und Flyer zu dem Thema ausgeteilt und der Dialog mit den Anwohnern und ihren Angehörigen gesucht.



Mit Blick auf die Adventszeit wurden darüber hinaus blaue LED-Kerzen mit dem Aufkleber der Notrufnummer "110" verschenkt.



Die Polizei rät, Telefonate, bei denen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Wenn sie unsicher sind, rufen sie ihnen vertraute Personen an!



Auch ihre örtliche Polizeidienststelle ist jederzeit für sie erreichbar. Der Notruf der Polizei 110, darf in diesen Fällen selbstverständlich auch gewählt werden. Die Polizeibeamtinnen und - Beamte in der Notrufzentrale geben hilfreiche Tipps und Handlungsanweisungen.



Für umfassende Beratungsgespräche steht das Team der "Zentralen Prävention" des Polizeipräsidiums Mainz zur Verfügung. Dieses ist telefonisch unter 06131 - 65 3390 oder per Mail unter beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de erreichbar.