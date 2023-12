Als sich ein 47-jähriger Mainzer am Sonntagmittag gegen 15:17 Uhr mit einem Kaufinteressenten in Mainz-Bretzenheim traf, drohte der vermeintliche Käufer plötzlich mit einem vorgehaltenen Messer und forderte die Herausgabe des angebotenen Handys ein.

Mainz-Bretzenheim (ots) - Der Mainzer hatte das wertvolle Smartphone zuvor auf einem privaten Internet-Verkaufsportal angeboten und sich nach Absprache mit dem Käufer getroffen. Im Verlauf des Treffens nahm der Täter das Handy jedoch an sich und flüchtete schließlich in Richtung Essenheimer Straße.



Da der Verkäufer gegenüber der Polizei eine genaue Personenbeschreibung abgeben konnte, wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche zur Feststellung des 19-jährigen tatverdächtigen Mainzers in einem Linienbus führten.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird wegen schwerer räuberischer Erpressung durch die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt.