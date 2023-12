Im Zeitraum zwischen Sonntag den 24.12.2023 und Dienstag den 26.12.2023 kam es zum Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heidelbergerfassgasse in Mainz.

Mainz-Innenstadt (ots) - Die Bewohner waren über Weihnachten bei Verwandten zu Besuch, als bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Wohnung aufhebelten und so ins Innere gelangten. Hier wurden sämtliche Einrichtungsgegenstände nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Diverse Gegenstände sowie Bargeld wurden entwendet. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.