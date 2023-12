Kurz vor Ende des Mainzer Weihnachtsmarktes kann aus polizeilicher Sicht ein positives Fazit gezogen werden.

Mainz (ots) - Das Polizeipräsidium Mainz blickt auf einen durchweg ruhigen und friedlichen Verlauf der gesamten Markttage zurück. Die geringe Zahl an Straftaten, lediglich drei Taschdiebstähle, lässt sich zum einen auf die hohe Polizeipräsenz zurückführen, die den gesamten Verlauf des Marktes gezeigt wurde, zum anderen aber auch auf das umsichtige Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, die den Weihnachtsmarkt besuchten. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten leisteten neben Kontrollen auch Hilfe in den Fällen, in denen u.a. Kinder wieder mit ihren Eltern zusammengebracht werden konnten, Gegenstände wie zum Beispiel Geldbeutel verloren gingen oder herausgegeben wurden. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern sowie Marktbetreibern zwei weitere schöne und besinnliche, aber vor allem friedliche Tage auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt.