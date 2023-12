Als am frühen Montagmorgen gegen 03:00 Uhr durch Anwohner im alten Ortskern von Gonsenheim Geräusche an ihrem Haus vernommen wurden, machten sie sich auf die Suche nach dem Ursprung.

Mainz - Gonsenheim (ots) - Hierbei fällt den Anwohnern ein offenstehendes Fenster auf, vor welchem sich derzeit ein Baugerüst befindet.



Da zudem an dem Fenster Hebelspuren festgestellt werden konnten, ist davon auszugehen, dass sich ein Einbrecher daran zu schaffen machte und vor den aufgeweckten Anwohnern geflüchtet ist.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Personen in der Umgebung gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.