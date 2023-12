Ein eher ungewöhnlicher Fall von Unfallflucht hat sich am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr im Riedweg in Mainz-Laubenheim zugetragen.

Mainz-Laubenheim (ots) - Ein Linienbus stand dort an einer Bushaltestelle, während mehrere Meter vor ihm ein PKW hielt. Völlig unerwartet legte der PKW Fahrer dann den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts gegen die Front des Busses.



Statt sich jedoch dann um die Schadensregulierung zu bemühen, habe der PKW Fahrer seine Hand gehoben und sei einfach davon gefahren.



Der völlig verdutzte Busfahrer konnte sich glücklicherweise das Kennzeichen merken. Der Hinweis, dass es sich hierbei um eine Straftat im Sinne einer Verkehrsunfallflucht handelt, erübrigt sich ausnahmsweise.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.