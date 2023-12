Am Samstag, dem 16.11.2023 finden im Bereich Mainz mehrere Demonstrationsaufzüge unter Beteiligung von Lkw und Traktoren statt.

Mainz (ots) - Dadurch wird es voraussichtlich ab ca. 11:00 Uhr zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Mainz kommen.

Die Große Bleiche zwischen Bauhofstraße und Peter-Altmeier-Allee wird bereits ca. ab 11:00 Uhr mit entsprechenden Folgen für den Verkehr gesperrt.



Das Parkhaus am Deutschhausplatz wird voraussichtlich nicht mehr anzufahren sein.

Im Bereich der Innenstadt ist ab ca. 12:00 Uhr mit den meisten Verkehrsstörungen zu rechnen.

Ab ca. 14:00 Uhr wird auch auf der A 60 zwischen Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Hechtsheim-West mit zeitweise deutlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein.



Wir bitten die Verkehrsteilnehmer in ihrem eigenen Interesse, dies bei ihren Planungen für den Samstag zu berücksichtigen, die betroffenen Verkehrswege in den angegebenen Zeiträumen nach Möglichkeit zu meiden oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen."