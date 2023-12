Im Zeitraum vom 09.12., 09:30 Uhr - 11.12.23, 10:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mainz-Mombach zu einem Einbruch in ein Gartencenter.

Mainz-Mombach (ots) - In Abwesenheit der Eigentümer verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen.

Im Inneren des Gebäudes wurden Artikel im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags entwendet.



Wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen gesehen haben, wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie unter:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch