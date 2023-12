Am Montagmorgen zwischen 10:15 Uhr und 12:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Kaiserstraße / Bauhofstraße.

Mainz-Neustadt (ots) - Als die Wohnungseigentümer wieder nach Hause kamen stellten sie fest, dass der Schließzylinder beschädigt wurde und diverse Schränke angegangen und durchwühlt wurden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die zwischen 10 und 13 Uhr im o.g. Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wenden sie sich in diesem Fall an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633.



Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.



Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.



Telefon: 06131/65-3390



E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de