Am Montagmittag gegen 11:45 Uhr stand eine 29-jährige Rheinhessin am Parkautomat in der Tiefgarage der Bonifaziustürme als sie von einem fremden Mann angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde.

Mainz - Neustadt (ots) - Als er diese erhielt, fragte er auch noch nach Feuer, wobei die Geschädigte ihr Portemonnaie unter den Arm klemmte um die Hände frei zu haben. Das nutzte der Täter aus, entriss ihr die Geldbörse und rannte davon.



Der Täter soll 1,75m groß und etwa 18-20 Jahre alt gewesen sein. Zudem habe er ein südländisches Aussehen gehabt und eine mattschwarze Winterjacke, Jeans und Sportschuhe getragen.



Außerdem sei eine weitere männliche Person dabei gewesen, welche ebenfalls 1,75m groß war und einen schwarzen Zopf getragen habe.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.