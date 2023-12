Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Mainz 1 ein PKW mit ungewöhnlichen Kennzeichen auf.

Mainz - Oberstadt (ots) - Das geschulte Auge der Einsatzkräfte stellte hierbei fest, dass die Schriftart des rumänischen Kennzeichens von den Originalen abweicht, woraufhin sie das Fahrzeug in der Geschwister-Scholl-Straße kontrollierten.



Der Fahrer räumte direkt ein, dass er neue Kennzeichen habe machen lassen, da er seine Alten verloren habe. Tatsächlich jedoch war der PKW überhaupt nicht mehr zugelassen in Rumänien, weswegen ihm womöglich dort die Kennzeichen eingezogen wurden.



Auch eine Überprüfung der Fahrerlaubnis erbrachte einen Treffer. Der Fahrer war damit nicht berechtigt in Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen.



Er hat nun mit Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Kennzeichenmissbrauch zu rechnen. Zudem durfte er mit dem PKW nicht weiterfahren.