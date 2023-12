Am heutigen Mittwochvormittag kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 90-Jährigen in Nieder-Olm.

Nieder-Olm (ots) - Die Frau aus Nieder-Olm überquerte mit ihrem Rollator die Domherrnstraße Ecke Pfarrgasse, nachdem sie zuvor Bargeld bei einem Geldinstitut abhob.



Der bislang unbekannte Täter bot sich zunächst als freundlicher Helfer an und half der 90-Jährigen, ihren Rollator von der Fahrbahn auf den Gehweg zu heben.



Die Frau setzte anschließend ihren Weg die Domherrnstraße entlang fort, als der Unbekannte Ecke Bahnhofstraße erneut auf sie zukam und sie ansprach. Im gleichen Zuge versuchte er der 90-jährigen Nieder-Olmerin die Handtasche zu entreißen, was ihm jedoch misslang.



Vermutlich der Gegenwehr und lauten Hilferufe der Frau geschuldet, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass der Mann die Geldbörse aus der Handtasche der Rentnerin entnehmen und damit fliehen konnte.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- männlich - ca. 1,70 - 1,80 m - gebräunte Haut - dunkle,

zurückgekämmte Haare - dunkel gekleidet, vermutlich schwarzer Mantel



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.