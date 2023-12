Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr kam es in Nieder-Olm in der Georg-Taulke-Allee zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW.

Nieder-Olm (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 17-jährige, aus Nieder-Olm stammende Fahrradfahrer, den dortigen Kreisverkehr befahren. Die 48-jährige und ebenfalls aus Nieder-Olm stammende Fahrzeugführerin, fuhr hingegen mit ihrem Auto aus Richtung Autobahn kommend in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit dem bevorrechtigten Fahrradfahrer.



Dieser verletzte sich bei dem Sturz und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.