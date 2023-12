Seit den Abendstunden des 11.12.2023 wird die 54-jährige Petra F.

Bingen-Büdesheim (ots) - aus Bingen-Büdesheim vermisst. Sie ist von einem Spaziergang nicht in ihre Wohnung in der Bülowstraße zurück gekehrt. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.



Personenbeschreibung:



- ca. 155 - 160 cm groß

- 90 kg, kräftige Statur

- Brillenträgerin

- dunkle, etwa nackenlange Haare

- trägt vermutlich eine weinrote/lilafarbene Fleecehose, weiteres

nicht bekannt



Wer hat Frau F. seit dem 11.12.2023 gesehen oder kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise bitte an die Polizei in Bad Kreuznach unter Telefon 0671 / 88 11 - 0



Ein Bild der Gesuchten ist unter folgendem Link zu finden:

https://s.rlp.de/pATzP