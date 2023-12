Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr vereinbarte ein 68-jähriger aus Stadecken-Elsheim bei sich zu Hause einen Schmuckverkauf über eine Online-Plattform.

Stadecken-Elsheim (ots) - Als man gemeinsam einen Kaufvertrag im Gebäudeinneren unterzeichnen wollte, nutzt der Täter die Gelegenheit, schubste den 68-jährigen von seinem Stuhl, schnappte sich den Schmuck vom Tisch und flüchtete aus der Wohnung.



Der Täter wird als 20-23 Jahre alter und ca. 1,85m großer Mann beschrieben. Er soll weder einen Bart noch eine Brille getragen haben und habe einen dunkleren Hautteint gehabt. Zudem habe er Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und Turnschuhe getragen.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.