Unbekannte Täter entwendeten am Freitag gegen 13 Uhr eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld, indem sie einen Autofahrer ablenkten und einen Umschlag vom Beifahrersitz seines Fahrzeuges entwendeten.

Mainz (ots) - Nachdem der 31-jährige Mainzer in einer Bank in der Großen Bleiche das Geld abgehoben hatte, begab er sich mit dem Umschlag voll Bargeld zu seinem in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeug. Als er bereits auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, wurde er von einem Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er offensichtlich Bargeld neben seinem Fahrzeug verloren habe. Nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war und nach dem Geld schaute, stellte er fest, dass es sich hierbei lediglich um Kleingeld handelte.



Im selben Moment hörte er, wie seine Beifahrertür ins Schloss fiel und ein zweiter Mann mit dem Umschlag in Richtung Balthasar-Maler-Gasse davon lief. Er verfolgte den Täter umgehend und konnte nach kurzer Verfolgung feststellen, dass dieser den Umschlag während der Flucht unter einem abgestellten PKW deponierte. Eine Nachschau ergab, dass das Geld in dem Umschlag vollständig war. Der Täter konnte unerkannt fliehen.



Durch zwei Zeuginnen in einem wartenden PKW wird angegeben, dass sie den Sachverhalt insoweit beobachten konnten, dass ein Mann "Papier" auf den Boden neben dem Fahrzeug des Geschädigten warf und daraufhin an dessen Scheibe klopfte und ihn ansprach. Dann klopfte jedoch eine unbekannte Frau an das Fahrzeug der Frauen und lenkte sie durch eine Frage ab, sodass sie die folgenden Vorfälle nicht mehr weiter beobachten konnten. Die Polizei geht daher von drei gemeinschaftlich agierenden Tätern aus.



Der Täter an der Fahrzeugscheibe wird beschrieben als ca 40-50 Jahre alt und ca. 170-175cm groß von normale Statur mit Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einem (dunkel-)grauen Mantel, (dunkel-)grauer Schirmmütze und (dunkel-)grauem Schal. Er soll von osteuropäischem Phänotyp sein.



Der Täter, der mit dem Geld flüchtete, wird beschrieben als ca 172 cm groß von kräftiger Statur und ebenfalls osteuropäischem Phänotyp. Er war bekleidet mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Wollmütze.



Die weibliche Mittäterin, die die Zeuginnen ablenkte, soll 40-45 Jahre alt und etwa 160-165 cm groß gewesen sein. Sie wird mit schwarzen Haaren und auffällig rotem Lippenstift beschrieben, war dunkel gekleidet und führte eine schwarze Handtasche mit. Sie sprach nur gebrochen Deutsch und wird ebenfalls als osteuropäischer Phänotyp beschrieben.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen an besagter Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.