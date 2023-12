Am 02.12.2023, gegen 08:00 Uhr kam es in der Wormser Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall bei dem der 18-jährige PKW-Fahrer aus Budenheim mit einer Straßenlaterne kollidierte.

Mainz (ots) - Das stark beschädigte Fahrzeug kam erst mehrere Meter nach dem Zusammenstoß zum Stehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab kam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Führerschein des Verkehrsunfallverursachers vor Ort beschlagnahmt und er darf bis auf weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen. Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde aufgenommen.



Die Polizei rät zu einer unmittelbaren Unterbrechung der Fahrt, sollte man als Kraftfahrzeugführer Anzeichen einer Übermüdung feststellen. Kommt es zu einem Verkehrsunfall, wird einzelfallabhängig ein Strafverfahren eingeleitet. Als Führer eines Kraftfahrzeugs ist man für die Sicherheit sämtlicher Verkehrsteilnehmer mitverantwortlich.