Kurz hinter der Bahnhaltestelle "Hochschule Mainz" kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der Linie 53 und einem PKW.

Mainz (ots) - Die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn querte die K3 in Fahrtrichtung Lerchenberg. Der Fahrzeugführer des PKW, ein 22-jähriger aus Mainz, der in Fahrtrichtung Bretzenheim unterwegs war, missachtete die für ihn "rot" zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite der Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.