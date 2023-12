Am 30.11.2023 gegen 10.30 Uhr wurde eine 72-jährige Mainzerin im Bereich des Kronberger Hofes in Mainz durch vier junge Erwachsene attackiert.

Mainz (ots) - Diese hatten die Seniorin zunächst um Zigaretten gebeten. Als sie dies verneinte, forderten die Täter die Herausgabe der mitgeführten Stofftasche und zogen zur Verdeutlichugn ihrer Forderung auch daran. Nur durch eigene Gegenwehr konnte die Seniorin verhindern, dass ihr die Tasche entrissen wurde.



Ein bislang unbekannter Zeuge wurde daraufhin auf den Vorfall aufmerksam, sprach die Täter an und suggerierte, dass er die Polizei rufen werde. Hieraufhin entfernte sich die Gruppe in Richtung Große Bleiche und auch der Zeuge verließ die Örtlichkeit.

Die Tätergruppe soll aus einer weiblichen und drei männlichen, etwa 20 Jahre alten Personen bestanden haben. Alle Personen waren schwarz gekleidet und trugen zudem schwarze Einwegmasken im Gesicht. Einer männlichen Person hing eine silberfarbene Kette aus der Hose. Sie sprachen deutsch ohne Akzent. Als Haupttäterin soll die weibliche Person gehandelt haben, die als kräftig beschrieben wird. Darüber hinaus ist keine weitere Beschreibung der Täter vorhanden.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.



Insbesondere ist die Polizei interessiert daran, die Identität des aufmerksamen Zeugen, der durch sein Handeln womöglich Schlimmeres verhinderte, festzustellen. Er wird dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden.