Am Mittwoch (20.12.2023), um 20.25 Uhr, wurde der Polizei ein 90-Jähriger vermisst gemeldet.

Ludwigshafen (ots) - Der Mann wurde zuletzt um 19 Uhr in einem Pflegeheim im Stadtteil Melm gesehen. Die Polizei begann umgehend mit umfangreichen Suchmaßnahmen und Überprüfung von Anlaufstellen. Im Einsatz war auch ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber. Die Suche nach dem Vermissten dauerte bis zum frühen Donnerstagmorgen an. Gegen 5.38 Uhr entdeckte der Polizeihubschrauber nördlich des Begütenweihers eine leblose Person, die eindeutig als der 90-jährige Vermisste identifiziert wurde. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.