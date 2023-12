Die Polizei Ludwigshafen wurde am Mittwochnachmittag (27.12.2023, gegen 16:30 Uhr) zu einer Schlägerei in einen Discounter in der Bismarckstraße gerufen.

Ludwigshafen (ots) - Polizeikräfte konnten vor Ort einen 31-Jährigen und einen 37-Jährigen kontrollieren, die zuvor im Markt in Streit geraten waren. Beide wollten der Polizei gegenüber nicht angeben, was geschehen war. Durch Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Männer zunächst in einen verbalen Streit geraten sind und dieser derart eskalierte, dass sie sich gegenseitig schlugen. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt und sie erhielten einen Platzverweis für den Discounter.