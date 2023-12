Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am Dienstag (05.12.2023) auf Mittwoch (06.12.2023) zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Frübelstraße in Ludwigshafen.

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Können Sie sachdienliche Hinweise zur Tat geben?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .