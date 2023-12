Am Mittwochabend (20.12.2023), gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Autofahrer auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Ruthenplatz.

Ludwigshafen (ots) - Kurz nach der Einmündung zur Brunckstraße kam das Auto des 71-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verteilerkasten, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte, da der Mann nicht ansprechbar war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. Im Rahmen der Leichenschau konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass er bereits vor dem Unfall verstarb.



Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .