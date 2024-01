Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht nach dem Jahreswechsel eine positive Bilanz der Silvesternacht.

Präsidialbereich (ots) - In der Nacht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger feierte friedlich den Jahreswechsel.



Ersten Auswertungen zufolge kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums in der gesamten Vorder- und Südpfalz zu insgesamt 45 Straftaten und 9 Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen.



Es wurden 15 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, 4 wegen Sachbeschädigung und 4 wegen Beleidigungen aufgenommen.



Bei 10 Fahrzeugführenden stellten Polizeikräfte 6 Alkoholverstöße und 4 Drogenverstöße fest.



Es kam zu 2 Widerstandshandlungen bei polizeilichen Einsätzen. Dabei wurden 1 Polizeikräfte verletzt.



Im Zuständigkeitsbereich kam es vermutlich durch umherfliegende Feuerwerkskörper zu 31 Bränden / Balkonbränden, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 99.000 Euro.



