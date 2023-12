Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Frankenthal (ots) - 1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.12.2023: https://s.rlp.de/3JgUR



Nachdem es am Montagabend (18.12.2023), gegen 20:25 Uhr, zu einem Brand mit zwei Toten in der Stadtklinik in Frankenthal gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in einem mit drei Patientinnen belegten Zimmer im zweiten Obergeschoß des Krankenhauses aus. Hierbei kamen eine 72-Jährige und eine 80-Jährige zu Tode. Die dritte, 79-jährige Patientin konnte sich aus dem Zimmer retten und wurde leicht verletzt. Darüber hinaus wurden durch Rauchgasintoxikationen sechs weitere Personen verletzt. Eine 29-Jährige und ein 82-Jähriger mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. 30 Personen wurden vor Ort, unter anderem durch Polizeikräfte, betreut.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf circa 50.000 Euro beziffert.



Mit der Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Sachverständiger beauftragt, der voraussichtlich am Mittwoch (20.12.2023) zusammen mit Brandermittlern der Kriminalpolizei Ludwigshafen den Brandort begutachteten wird. Zur Feststellung der Todesursache sollen die beiden Verstorbenen obduziert werden.