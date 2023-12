Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zu unseren Pressemeldungen vom 18.12.2023: https://s.rlp.de/3JgUR, vom 19.12.2023: https://s.rlp.de/w4tUb und vom 20.12.2023: https://s.rlp.de/AG1xE Nach dem Brand in der Stadtklinik in Frankenthal am 18.12.2023 wurden heute (21.12.2023) die beiden verstorbenen 72- und 80-jährigen Frauen im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert.

Frankenthal (ots) - Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab bei beiden Verstorbenen, dass eine Rauchgasintoxikation todesursächlich war.



Der Leichnam der 80-Jährigen, die auf Grund der bislang durchgeführten Ermittlungen mutmaßlich im Verdacht steht, in dem Zimmer geraucht zu haben, war ausweislich der Obduktionsbefunde vollständig verkohlt.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zur Brandursache, dauern an.