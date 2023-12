Am heutigen Montagabend (18.12.2023) wurde gegen 20:25 Uhr ein Brand in der Stadtklinik Frankenthal im 2. Obergeschoß gemeldet.

Frankenthal (ots) - Bei den Löscharbeiten wurden zwei tote Personen gefunden, deren Identität zurzeit noch nicht feststeht. Weiter wurden durch den Brand nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Personen schwer verletzt und weitere Personen verletzt, darunter auch Personal der Stadtklinik. Die genaue Anzahl der Verletzten und die Art der Verletzungen steht derzeit noch nicht fest.



Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht. Durch den Brand wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Stationen der Klinik in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Der restliche Klinikbetrieb ist vom Brand NICHT betroffen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brand- und Todesursache aufgenommen.



Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich um die Stadtklinik ist abgesperrt. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.



Weitere Auskünfte sind nicht vor Dienstagmorgen (19.12.2023) zu erwarten.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.