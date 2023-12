Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagmorgen (11.12.2023, 9:30 Uhr) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lagerhausstraße ein Feuer aus.

Ludwigshafen (ots) - Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Durch das Feuer wurden Möbel leicht beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.