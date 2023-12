Am Montagmorgen (11.12.2023) stürzte eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin gegen 9 Uhr auf der Brücke der Sternstraße/K3 (Überführung über Prälat-Caire-Straße).

Ludwigshafen (ots) - Die 20-Jährige musste einer Fahrradfahrerin ausweichen, die ihr auf der Brücke entgegenkam. Die Fahrradfahrerin fragte zwar kurz, wie es der 20-Jährigen gehe, fuhr dann aber von der Unfallstelle in Richtung Froschlache weg, ohne ihren Namen anzugeben. Die E-Scooter-Fahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die flüchtige Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich, braune schulterlange Haare, 40 - 50 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jacke, trug einen Fahrradhelm mit "BASF"-Aufschrift und eine Brille. Sie fuhr mit einem Damenrad mit tiefem Einstieg.



Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu der Fahrradfahrerin geben?



Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.