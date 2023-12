Zwischen Mittwochmittag (13.12.2023), 12:30 Uhr und Mittwochabend, 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Woogstraße in Limburgerhof ein und entwendeten Silberbesteck.

Limburgerhof (ots) - Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.



Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Woogstraße verdächtige Personen wahrgenommen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.