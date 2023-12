In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.12.2023 - 06.12.2023) brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Rheingönheimer Straße ein entwendeten aus den angrenzenden Lagerräumen Bargeld und Tabakwaren.

Ludwigshafen (ots) - Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.