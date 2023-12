Am Montag (11.12.2023) in der Zeit von 6:30 Uhr bis 18:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Zimmer in einer Pension in der Luitpoldstraße ein.

Ludwigshafen (ots) - Aus dem Zimmer wurden eine Powerbank und rund 150 Euro Bargeld gestohlen.



Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Luitpoldstraße gesehen?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .