Am Morgen des 27.12.2023 stellte der Hausmeister der Albert-Schweitzer-Schule (Georg-Herwegh-Straße) fest, dass dort eingebrochen worden war.

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen mehrere Klassenräume auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Derzeit wird der Schaden auf rund 1.500 Euro geschätzt?



Wer hat in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges an der Albert-Schweitzer-Schule wahrgenommen oder kann Hinweise zur Tat geben?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.