In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.11.2023 - 30.22.2023) verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände einer Schule in der Georg-Herwegh-Straße und versuchten erfolglos, zwei Türen aufzubrechen.

Ludwigshafen (ots) - Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.



Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Versicherung am Rathausplatz ein und entwendeten mehrere Elektronikgeräte. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.



Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.