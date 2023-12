Am Sonntag (10.12.2023) wurden der Polizei Ludwigshafen wieder mehrere Aufbrüche von Fahrzeugen gemeldet.

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 09.12., 18 Uhr bis zum 10.12.2023, 11 Uhr, brachen Unbekannte zwei Ford Transit in der Saarlandstraße auf. Aus den Transportern wurden Scanner und Dokumente gestohlen. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.



Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Saarlandstraße beobachtet?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .