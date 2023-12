Am Mittwoch wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Transporter gemeldet.

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 26.12.2023, 16 Uhr, bis zum 27.12.2023, 5:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Toyota Kleintransporter auf dem Otto-Thiele-Platz auf. Aus dem Transporter wurde ein Schweißgerät im Wert von rund 7.000 Euro gestohlen.



In der Zeit vom 26.12.2023, 22 Uhr, bis zum 27.12.2023, 6 Uhr, brachen Unbekannte einen Mercedes-Benz Transporter in der Raschigstraße auf und stahlen einen Baustellenstaubsauger. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.



Haben Sie etwas Verdächtiges auf dem Otto-Thiele-Platz oder in der Raschigstraße gesehen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.