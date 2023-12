Zwischen Dienstag und Mittwoch (19.12.2023 - 20.12.2023) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Taubenstraße abgestellten VW Golf ein und durchsuchten den Innenraum.

Ludwigshafen (ots) - Entwendet wurde nichts.



Im gleichen Zeitraum wurde die Seitenscheibe eines in der Schanzstraße abgestellten Ford Fiesta eingeschlagen. Auch hier wurde der Innenraum durchsucht, jedoch nichts entwendet.



Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .